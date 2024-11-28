Зірка "Нестримних" Дольф Лундгрен оголосив про одужання після 9 років боротьби з раком

Про це він сказав у відеозверненні, поширеному в instagram.

67-річний шведський актор Дольф Лундгрен поділився з шанувальниками новиною про стан здоров'я після виснажливої ​​9-річної боротьби з раком. Він оприлюднив відео, в якому розповів, що перебуває на абляції легень — процедурі, під час якої пухлина або її метастази знищуються за допомогою струменів високої частоти.

"Ось я в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, я збираюся піти і позбутися цієї останньої пухлини. Оскільки в моєму тілі більше немає ракових клітин, я думаю, що я вільний від раку, тому я з нетерпінням чекаю на цю процедуру", - сказав актор.

Він зазначив, що пройшов тривалий і важкий період.

"Це був важкий шлях, і він справді навчив мене жити моментом і насолоджуватися кожною миттю життя. Я маю на увазі, що це єдиний шлях", - поділився Лундгрен.

Актор, який зіграв у фільмі "Роккі 4", підписав відео: "Нарешті вільний від раку з вдячністю та хвилюванням за світле майбутнє. Дякую за всю вашу підтримку".

У 2023 році він розповідав, що в 2015 році в нього виявили пухлину в нирці. Її видалили, а результати біопсії показали, що пухлина була раковою. У 2020 році Лундгрен почав страждати від того, що він вважав кислотним рефлюксом. Виявилося, що це були інші пухлини, у тому числі одна, що розвинулася на печінці Лундгрена.

Лундгрен поділився, що його лікар давав йому два або три роки життя і рекомендував зробити перерву в роботі і проводити більше часу з сім'єю.

"Не те щоб я був злий з цього приводу. Це було просто, чи знаєте, як жалість до моїх дітей, моєї нареченої та людей навколо тебе", - додав він.