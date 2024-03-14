Зірка "Перших ластівок" Рудинський розповів, що ВЛК визнала його придатним попри проблеми із зором
Український актор Олександр Рудинський, найбільш відомий за серіалом "Перші ластівки", поділився, як проходив військово-лікарську комісію
Про це він розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Український актор Олександр Рудинський, який зіграв у фільмі "11 дітей з Моршина" та серіалі "Перші ластівки", має багато друзів і колег, які нині боронять Україну на фронті. Він зізнається, що бачить зміну в їхніх очах, нібито "зʼявилися емоційні мʼязи".
Рудинський поділився, що дружив із Євгеном Світличним, який загинув на війні. Світличний зіграв Карася у фільмі Олега Сенцова 2021 року "Носоріг".
"У мене найкращі друзі на фронті. У мене багато друзів із Миколаєва та Києва, з якими працював у кіно, і навіть один друг загинув нещодавно. Жека Світличний, чудовий хлопець, який із нами працював, він із Кривого рогу… Ми дружили, і він пішов воювати, ми з ним бачилися, у нього було кульове поранення в руку. Влітку він загинув", — зазначив актор.
Рудинський пригадав, як сам нещодавно проходив ВЛК.
"Останній жарт. Я нещодавно проходив ВЛК. Заходжу до офтальмолога, і перед кабінетом зняв лінзи, щоб усе було по-чесному. Запитує: "Першу літеру бачиш?". Я кажу: "Ш, Б, так". "А далі?". Я не бачу. Перевірила лінзи. Пише: "Мінус 4 і мінус 2, придатний". Одну хвилину це все тривало. Придатний", — зазначив актор, назвавши ситуацію жартом.
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