Зірка "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Джон Ештон помер у 76-річному віці
Американський актор, найбільш відомий за ролями у фільмах "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" і "Встигнути до опівночі", Джон Ештон помер від раку
Про це пише TMZ.
Зірка Голлівуду, американський актор Джон Ештон, який за 50-річну карʼєру зіграв у понад 200 фільмах, серіалах і театральних виставах, помер на 77-му році життя. Як уточнив представник актора Алан Сомерс, Ештон помер 26 вересня після боротьби з раком у себе вдома.
Ештон здобув популярність, зʼявившись у 1984 році в першому фільмі франшизи "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" з Едді Мерфі. Він зіграв у трьох із чотирьох фільмів Мартіна Бреста сержанта-детектива Джона Таггерта, який виступав у ролі прямолінійної людини на тлі витівок Едді Мерфі в ролі Акселя Фолі.
Він зіграв батька Еріка Штольца в комедійній драмі Джона Г’юза "Щось неймовірне" (Some Kind of Wonderful), а у 1988 році знявся в бойовику-комедії "Встигнути до опівночі" в ролі суперника мисливця за головами персонажа Роберта де Ніро.
"Джон залишив після себе спадщину любові, відданості та служіння. Пам’ять про нього назавжди збережуть його дружина, діти, онуки, а також його брат, сестри, його велика родина та всі, хто любив його. Вплив Джона на світ пам’ятатимуть і відзначатимуть майбутні покоління", - додав Алан Сомерс.
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