Зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі зніметься в українському серіалі про війну "Невимовне"

Про це пише Deadline.

42-річний американський актор Пол Веслі, який зіграв головні ролі у серіалах "Зоряний шлях: Дивні нові світи" та "Щоденники вампіра", зніметься в українському воєнному трилері "Невимовне" (Unspoken), проєкт якого отримав головний приз на заході Series Mania у 2023 році. "Невимовне" складатиметься з 6 епізодів.

Творцем серіалу став польський письменник Філіп Сичинський, який написав сценарій разом з українською режисеркою ("Медовий місяць") та акторкою ("Редакція") Жанною Озірною. Серіал створено польською продюсерською компанією Match & Spark разом із 5X Media із Лос-Анджелеса, яка щойно приєдналася до проєкту як співпродюсер.

Події серіалу розгортаються на тлі вторгнення Росії в Україну. Колишній військовий Павло працює водієм таксі в Польщі. Отримавши відчайдушний дзвінок від дружини з Києва в день повномасштабного вторгнення, він поспішає в Україну, перетинаючи кордони, щоб врятувати свою сім’ю в безпечне місце серед хаосу та неймовірного терору. Телефоном він веде їх крізь ландшафт страху та насильства, підсилюючи відчуття терміновості, поки вони намагаються вижити перед лицем непереборних труднощів.

"У світі, охопленому війною, я захоплений тим, щоб оживити людську сторону цього конфлікту через призму однієї людини та її родини. Я сподіваюся, що глядачі познайомляться з боротьбою Павла і візьмуть щось значуще про життя, цінності та стійкість із його подорожі та оновленого розуміння людського духу в умовах тиску", - поділився Веслі.

Режисером виступить Девід Стрейтон ("Нарко", "Зоряний шлях", "Закон і порядок"). "Невимовне" є спільним виробництвом Польщі, України, Німеччини та США. Стрейтон здійснив низку волонтерських поїздок в Україну, допомагаючи Інтернаціональному легіону.

Серіал зніматимуть переважно англійською мовою, трохи українською та польською. Виробництво планують розпочати в Східній Європі взимку 2025-26 років.

