Зірка "Загублених" Єн Сомерголдер пояснив, чому проміняв кінокар'єру на фермерство

Про це він сказав в інтервʼю PEOPLE.

У вересні цього року 45-річний американський актор Єн Сомерголдер відзначив 15-річчя популярного серіалу "Щоденники вампіра" та 20-річчя "Загублених". Саме ролі в цих проєктах зробили його популярним.

Проте, згадуючи роль Буна Карлайла в "Загублених", Сомерголдер назвав цю роботу "дуже принизливим досвідом", тому що його герой помер у першому сезоні. Хоча Бун повертався до серіалу кілька разів як гість, актор каже, що виключення з серіалу на початку було для нього дуже важким.

Він назвав це "пігулкою, яку важко проковтнути". Проте саме ці короткі зйомки на Гаваях ще більше надихнули його до збереження навколишнього середовища.

"Мені довелося багато працювати над збереженням рифів. Мені довелося багато працювати над збереженням ґрунту та води навіть там. Це 2004 рік, я вже робив це, просто мій голос був не таким гучним", - пригадав актор.

У 2009 році вийшли "Щоденники вампіра", які принесли Сомерголдеру ще більшу популярність, тому більше людей дізналися про його роботу поза кадром.

"("Щоденники вампіра", - ред.) зараз переглянули майже 1,2 млрд людей у ​​всьому світі. Отже, якщо ви просто зосередитесь на цих цифрах, відступите на секунду і подумаєте про те, що на планеті 8 млрд людей, тож приблизно кожна восьма людина з тих, хто ходить по поверхні планети, якимось чином взаємодіяли з цим. На них це вплинуло, можливо, вони це бачили, чули про це. Це неперевершена платформа", - поділився він.

Сомерголдер зазначив, що вдячний цим серіалам, адже вони дали йому можливість розвивати екопроєкти, які є для нього зараз пріоритетом. Він співпрацював з компанією NUTRO з виробництва кормів для домашніх тварин у рамках їхньої ініціативи Greater Ground, яка допомагає підтримувати здоровий ґрунт для вирощування кращого корму для домашніх тварин. У кіноіндустрії він займається продюсуванням. Сомерголдер був виконавчим продюсером документальних фільмів Kiss the Ground і Common Ground.

"19 серпня виповнюється п’ять років, як я працюю поза камерою. Я відійшов від цього, щоб запустити такі фільми, як Kiss the Ground, Common Ground і Ground Swell і виховувати дітей", - поділився він.

Сомерголдер пояснив, що не хоче надовго залишати свою родину заради зйомок. А екологічні проєкти дають йому можливість бути з рідними й реалізовуватися.

"Я говорю це з усією скромністю, з усією повагою, але я краще займатимуся цим, ніж поїду провести два місяці в якомусь місті, знімаючи телешоу далеко від моєї сім’ї або возячи мою сім’ю туди-сюди. Коли ви досягаєте певного рівня, ви думаєте: "Гаразд, я хочу зосередитися на сім’ї та майбутньому фермерства, здоровій їжі, енергії та великих справах". Мені не потрібно гнатися за нагородами чи чимось таким, що змусило б мене почуватися краще", — зауважив він.

Він уточнив, що співпраця з Greater Ground дає йому сенси.

"Вони буквально тримають за руку, інвестують у ці групи людей, цих фермерів, які насправді створюють їжу, яку їмо ми й наші домашні тварини. Це важливо", - додав він.



