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Зірку фільму про Гаррі Поттера Руперта Ґрінта засудили за несплату $2,3 млн податків

Дар'я Тарасова
2 грудня, 2024 понедiлок
14:12
Кіно

Британського актора Руперта Ґрінта, найбільш відомого за роллю Рона Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера, визнали винним у неправильній сплаті податків

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Про це пише AP.

Суд у Великій Британії зобовʼязав колишню зірку фільмів за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера Руперта Ґрінта сплатити 1,8 млн фунтів ($2,3 млн). Ідеться про позов, поданий проти актора податковими органами.

Податкове агентство заявило, що Ґрінт помилково класифікував 4,5 млн фунтів ($5,5 млн), зароблених від продажів копій фільмів про Гаррі Поттера на DVD, роялті від показів на телебаченні, прав на трансляцію та з інших джерел, як капітальний актив, а не дохід. Натомість дохід обкладається значно вищою ставкою податку.

Адвокати Ґрінта подали апеляцію, але після багатьох років суперечок суддя виніс рішення проти актора. Суддя Гаррієт Морган заявила, що гроші "оподатковуються як дохід".

36-річний Ґрінт знявся у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера з 2001 по 2011 роки і заробив на цій ролі близько 24 млн фунтів ($29,7 млн).

Раніше він програв окрему судову битву щодо відшкодування 1 мільйона фунтів стерлінгів податку в 2019 році.

Як пише People, аналогічною лазівкою в податковій системі користувалися і музиканти The Beatles, щоб знизити розмір виплат.

Податкова Британії зазначила, що Руперт створив компанію Clay 10 Limited 2011 року і продав їй свої залишкові права як капітал. Уже в березні 2023 року на рахунку у компанії було близько $34 млн.

 

Теги:
Новини
Світ
Культура
Велика Британiя
Економіка
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