Зірку "Піратів Карибського моря" Кевіна Макнеллі арештували за підозрою в домашньому насильстві

Про це пише The Sun.

67-річний англійський актор Кевін Макнеллі, відомий за ролями у фільмах "Джонні Інгліш", "Привид опери", "Мисливець за головами" та серії фільмів "Пірати Карибського моря", був заарештований за підозрою в домашньому насильстві. Його затримали незадовго до того, як він мав відвідати найбільший у світі фанатський з’їзд серіалу "Доктор Хто" (у якому він також знімався) в Лос-Анджелесі.

Макнеллі, який зіграв Джошамі Гіббса — першого помічника капітана Джека Горобця — у всіх п’яти фільмах "Пірати Карибського моря", був звільнений під заставу в 40 тис. фунтів стерлінгів (майже 2 млн грн) і має постати перед судом наступного місяця.

Він одружений з акторкою, лауреаткою премії BAFTA Філліс Логан, але поліція відмовилася надати подробиці щодо його ймовірної жертви, посилаючись на правила конфіденційності. Учора в будинку своєї родини в Чізвіку, Західний Лондон, Філліс заперечувала інформацію про арешт чоловіка.

У 1996 році у них народився син Девід, а в 2011 році вони одружилися. У 2021 році Макнеллі захищав 60-річного Джонні Деппа, коли його звинуватили в побитті його колишньої, акторки Ембер Герд.

Макнеллі був заарештований ввечері в п'ятницю, 16 лютого. Організатори фанатського зʼїзду Dr Who Gallifrey One оголосили в соціальних мережах, що Макнеллі не з'явиться, але повідомили фанатам лише, що це з особистих причин.

Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що актора затримали за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень, які спричинили травматичний стан жертви, яка була його нинішньою або колишньою дружиною, співмешканцем або батьком дитини.



