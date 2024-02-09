Зʼявився трейлер фільму Ірини Цілик "Я і Фелікс", знятий за романом Артема Чеха
В український прокат 11 квітня вийде дебютна стрічка Ірини Цілик "Я і Фелікс", створена за мотивами роману "Хто ти такий?" її чоловіка — письменника і військового Артема Чеха
Про це повідомили на Facebook-сторінці фільму.
Вийшов трейлер повнометражного ігрового дебюту української режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс". Фільм розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 1990-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.
Стрічка знята за мотивами книжки "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха, який є чоловіком режисерки.
Головні ролі виконали Андрій Чередник — син режисерки та автора книги "Хто ти такий?" та Юрій Іздрик — український письменник і поет. У фільмі також зіграли зокрема Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші.
"Я і Фелікс" зʼявиться в українських кінотеатрах 11 квітня.
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