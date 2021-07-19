Кіпр дозволив в'їзд особам, вакцинованим препаратом CoronaVac

Про це повідомляє Liga.Net.

На Кіпрі можуть відпочити туристи, які вакцинувались такими препаратами: Janssen / Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac)



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Для в'їзду потрібен міжнародний сертифікат про вакцинацію, а за 48 годин – заповнити форму CyprusFlightPass .