Кіпр дозволив в'їзд особам, вакцинованим препаратом CoronaVac
Кіпр додав вакцину CoronaVac до списку тих, щеплення якими, дає право в'їзду імунізованим туристам
Про це повідомляє Liga.Net.
На Кіпрі можуть відпочити туристи, які вакцинувались такими препаратами: Janssen / Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac)
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Для в'їзду потрібен міжнародний сертифікат про вакцинацію, а за 48 годин – заповнити форму CyprusFlightPass .
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