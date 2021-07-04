Кіпр охопили найпотужніші за майже півстоліття пожежі
Кіпр потерпає від найпотужніших за майже 50 років пожеж
Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це трагедія. Це найбільша з 1974 року пожежа", - сказав Анастасіадіс.
Він зазначив, що внаслідок пожежі загинули люди, вигоріли ділянки лісу і землі. Також президент пообіцяв, що уряд негайно надасть допомогу постраждалим і родичам жертв.
У МВС Кіпру повідомили, що пожежа призвела до загибелі в районі Ларнаки чотирьох осіб, імовірно, громадян Єгипту.
Пожежа почалася минулої суботи і на тлі посушливої погоди поширилася біля підніжжя гір Троодос. За підозрою в причетності до виникнення пожежі заарештований 67-річний чоловік.
- Нагадаємо, 27 червня в Туреччині на популярному курорті Мармарис спалахнула масштабна лісова пожежа.
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