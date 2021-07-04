Кіпр охопили найпотужніші за майже півстоліття пожежі

Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це трагедія. Це найбільша з 1974 року пожежа", - сказав Анастасіадіс.

Він зазначив, що внаслідок пожежі загинули люди, вигоріли ділянки лісу і землі. Також президент пообіцяв, що уряд негайно надасть допомогу постраждалим і родичам жертв.

У МВС Кіпру повідомили, що пожежа призвела до загибелі в районі Ларнаки чотирьох осіб, імовірно, громадян Єгипту.

Пожежа почалася минулої суботи і на тлі посушливої погоди поширилася біля підніжжя гір Троодос. За підозрою в причетності до виникнення пожежі заарештований 67-річний чоловік.