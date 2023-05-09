Кіпр отримав від США частину інформації про людей, яких звинувачують в ухиленні від санкцій проти РФ

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, цитує Euronews.

Він зазначив, що ще два пакети з інформацією очікуються найближчим часом. Перший з трьох уже передали до прокуратури Кіпру.

Президент Кіпру додав, що сьогодні вже провів розмову з генпрокурором країни. За його словами, всі отримані вчора дані будуть спрямовані на те, щоб відвідні компетентні органи країни могли розпочати її обробку.

"Дуже важливо, щоб ми підійшли до цього питання з відповідною серйозністю, зробили все можливе, щоб ніхто не дозволив нікому заплямувати ім'я країни", - наголосив Христодулідіс.