Кіпр та партнери працюють над створенням гуманітарного коридору до Гази, - AP
Влада Кіпру разом з партнерами в ЄС та на Близькому Сході опрацьовує створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газі
Про це журналістам агентства AP анонімно розповів кіпрський високопосадовець.
Зазначається, що ідею морського гуманітарного коридору висунув кіпрський президент Нікос Христодулідіс, й ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу не заперечував проти неї.
Кіпрський посадовець заявив, що пропозиція має підтримку країн-членів ЄС, зокрема Ірландії, Іспанії, Франції й Нідерландів, а також арабських країн, як-то Єгипет, Бахрейн, Кувейт, Оман і Йорданія.
Ізраїль прагне, аби гумдопомога не містила нічого, що угруповання ХАМАС може використати як зброю. Держава також хоче брати участь у перевірці вмісту вантажів.
Паралельно Нікосія контактує з владою у Палестині, щоб визначити, яка допомога потрібна найбільше, додав посадовець.
Серед іншого, йдеться про узгодження логістичних моментів: як кораблі швартуватимуться, чи долучати військові судна і які міжнародні організації будуть відповідати за розвантаження допомоги.
"Кіпр пропонує географічне розташування, інфраструктуру й політичну волю", - заявив співрозмовник.
- Раніше стало відомо, що влада Кіпру вирішила подвоїти кількість місць у найбільшому таборі для біженців, готуючись до великого напливу людей у разі ескалації військових дій в Ізраїлі та Газі.
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