Кіпр та партнери працюють над створенням гуманітарного коридору до Гази, - AP

Про це журналістам агентства AP анонімно розповів кіпрський високопосадовець.

Зазначається, що ідею морського гуманітарного коридору висунув кіпрський президент Нікос Христодулідіс, й ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу не заперечував проти неї.

Кіпрський посадовець заявив, що пропозиція має підтримку країн-членів ЄС, зокрема Ірландії, Іспанії, Франції й Нідерландів, а також арабських країн, як-то Єгипет, Бахрейн, Кувейт, Оман і Йорданія.

Ізраїль прагне, аби гумдопомога не містила нічого, що угруповання ХАМАС може використати як зброю. Держава також хоче брати участь у перевірці вмісту вантажів.

Паралельно Нікосія контактує з владою у Палестині, щоб визначити, яка допомога потрібна найбільше, додав посадовець.

Серед іншого, йдеться про узгодження логістичних моментів: як кораблі швартуватимуться, чи долучати військові судна і які міжнародні організації будуть відповідати за розвантаження допомоги.

"Кіпр пропонує географічне розташування, інфраструктуру й політичну волю", - заявив співрозмовник.