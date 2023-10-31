Війна в Ізраїлі: Кіпр готується до можливого напливу біженців

Про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Константінос Іоанну в понеділок заявив, що в таборі "Пурнара", розрахованому на 1153 людини, збільшать кількість місць і персоналу, аби забезпечити догляд й прискорити розгляд заяв про надання притулку.

Влада розглянула різні варіанти розміщення мігрантів у разі їхнього різкого напливу й готується звернутись до ЄС з проханням направити більше персоналу для допомоги в обробці заяв щодо притулку.

28 жовтня на Кіпр прибули близько 200 мігрантів на чотирьох човнах, які, ймовірно, відпливли з Лівану, що розташований за 174 кілометри від узбережжя країни.

На Кіпрі вважають, що в разі подальшої серйозної ескалації між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, до країни можуть прибути ще більше шукачів притулку.