Війна в Ізраїлі: Кіпр готується до можливого напливу біженців
Влада Кіпру вирішила подвоїти кількість місць у найбільшому таборі для біженців, готуючись до великого напливу людей у разі ескалації військових дій в Ізраїлі та Газі
Про це повідомляє AP.
Міністр внутрішніх справ Константінос Іоанну в понеділок заявив, що в таборі "Пурнара", розрахованому на 1153 людини, збільшать кількість місць і персоналу, аби забезпечити догляд й прискорити розгляд заяв про надання притулку.
Влада розглянула різні варіанти розміщення мігрантів у разі їхнього різкого напливу й готується звернутись до ЄС з проханням направити більше персоналу для допомоги в обробці заяв щодо притулку.
28 жовтня на Кіпр прибули близько 200 мігрантів на чотирьох човнах, які, ймовірно, відпливли з Лівану, що розташований за 174 кілометри від узбережжя країни.
На Кіпрі вважають, що в разі подальшої серйозної ескалації між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, до країни можуть прибути ще більше шукачів притулку.
- У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних цілях на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
- Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
- Очевидці кажуть, що армія Ізраїлю розширює наступ і йде на місто Газа з півночі та півдня, зокрема, 30 жовтня ізраїльські танки перерізали головну дорогу Салах ад-Дін на південь від міста.
- Нетаньягу 30 жовтня заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій із ХАМАСом
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