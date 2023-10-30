Ізраїльські танки перерізали головну дорогу до Гази в двох місцях, - ЗМІ
Очевидці кажуть, що армія Ізраїлю розширює наступ і йде на місто Газа з півночі та півдня, зокрема, 30 жовтня ізраїльські танки перерізали головну дорогу Салах ад-Дін на південь від міста
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на ізраїльські ЗМІ та свідків.
На північ від сектора Гази ізраїльська бронетехніка виконувала бойові завдання поблизу узбережжя Середземного моря. Про це заявив і ХАМАС. Очевидці з сектора Гази розповіли, що ізраїльські танки перерізали головну дорогу Салах ад-Дін на південь від міста Газа та діяли на околицях районів Зайтун і Шуджайя.
Речник Армії оборони Ізраїлю адмірал Даніель Хагарі сказав про посилення наступальних дій, що ізраїльські війська брали участь у боях із озброєними палестинськими угрупованнями, які ховалися в будівлях.
"Протягом ночі війська ліквідували десятки терористів, які забарикадувалися в будівлях і намагались атакувати сили, які рухалися в їхньому напрямку", — сказав він і додав, що бої тривають.
Ізраїльські військові заявили, що один з їхніх винищувачів націлився на будівлю "з понад 20 бойовиками терористів ХАМАСу", а інший літак був спрямований на пункт запуску протитанкових ракет у районі університету Аль-Азхар в центрі міста Газа. ЦАХАЛ також вдарив по складах зброї, десятках пускових позицій протитанкових ракет, а також по схованках і плацдармах ХАМАСу.
"За останні 24 години ми вразили понад 600 цілей", — звітував військовий представник у понеділок 30 жовтня.
Військові Ізраїлю опублікували відео, як бронетехніка пересувається між будівлями, а солдати займають позиції всередині будинку в районі, що прилягає до відкритої сільської місцевості, але точне місце дій не повідомили.
Однак місцеві жителі Гази розповідають, що танки були помічені в районі Зайтун на околиці міста Газа, де "вони перерізали дорогу Салах ад-Дін і стріляють по будь-якій машині, яка намагається по ній проїхати".
- У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних цілях на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
- Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
- Ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу "Війна з ордою" Сергій Ауслендер вважає, що Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ через те, що це призведе до великих втрат.
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