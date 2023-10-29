Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ, бо це призведе до невиправдано великих втрат, - ізраїльський журналіст Ауслендер
Ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу "Війна з ордою" Сергій Ауслендер вважає, що Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ, через те, що це призведе до великих втрат
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Ґрунтуючись на досвіді 14-го року, - неможливо ввести у сектор Гази одразу багато військ, це призведе до невиправдано великих втрат, а результату не буде ніякого. Тому обрано таку тактику: діяти умовно штурмовими групами, але щоб не утворилося штовханини всередині цього сектора, де війська будуть одне одному більше заважати, ніж допомагати", - зазначив журналіст.
Ауслендер вважає, що це свідчить про те, що йдеться про доволі тривалу операцію.
"Таким методом втрати буде мінімізовано, але доведеться возитися з Газою досить довго. Є різні оцінки, міністр оборони говорив від 1 до 3 місяців, хтось каже пів року, поки це все чистої води спекуляція, ніхто не знає, скільки це триватиме", - зауважив він.
- У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
- Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
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