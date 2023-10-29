Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ, бо це призведе до невиправдано великих втрат, - ізраїльський журналіст Ауслендер

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Ґрунтуючись на досвіді 14-го року, - неможливо ввести у сектор Гази одразу багато військ, це призведе до невиправдано великих втрат, а результату не буде ніякого. Тому обрано таку тактику: діяти умовно штурмовими групами, але щоб не утворилося штовханини всередині цього сектора, де війська будуть одне одному більше заважати, ніж допомагати", - зазначив журналіст.

Ауслендер вважає, що це свідчить про те, що йдеться про доволі тривалу операцію.

"Таким методом втрати буде мінімізовано, але доведеться возитися з Газою досить довго. Є різні оцінки, міністр оборони говорив від 1 до 3 місяців, хтось каже пів року, поки це все чистої води спекуляція, ніхто не знає, скільки це триватиме", - зауважив він.