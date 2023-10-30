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"Є час миру, але зараз час війни": Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій проти ХАМАСу

30 жовтня, 2023 понедiлок
22:43
Світ Біньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час брифінгу 30 жовтня заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій із ХАМАСом після атаки 7 жовтня, яку назвав "поворотним моментом» для лідерів і націй

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що Ізраїль "не починав цю війну, але він її виграє".

"Настав час вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, яке є надією та обіцянками, чи піддамося тиранії та терору. Ізраїль буде протистояти силам варварства до перемоги", - наголосив очільник Ізраїлю.

За його словами щодо позиції Ізраїлю про припинення вогню в Газі, Ізраїль не погодиться на припинення вогню після атак 7 жовтня, коли палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на країну.

"Так само, як Сполучені Штати не погодяться на припинення вогню після бомбардування Перл-Харбора або після терористичного нападу 911 року, Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з ХАМАС після жахливих атак 7 жовтня", - зазначив він.

Він стверджує, що заклики до припинення вогню в Газі, означає "здатися ХАМАСу, тероризму і варварству".

"Так не станеться. У Біблії сказано, що є час для миру і час для війни. Це час для війни", - підкреслив Нетаньягу.

  • У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних цілях на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
  • Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
  • Ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу "Війна з ордою" Сергій Ауслендер вважає, що Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ через те, що це призведе до великих втрат.
  • Очевидці кажуть, що армія Ізраїлю розширює наступ і йде на місто Газа з півночі та півдня, зокрема, 30 жовтня ізраїльські танки перерізали головну дорогу Салах ад-Дін на південь від міста.
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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