"Є час миру, але зараз час війни": Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій проти ХАМАСу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час брифінгу 30 жовтня заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій із ХАМАСом після атаки 7 жовтня, яку назвав "поворотним моментом» для лідерів і націй
Про це повідомляє The Guardian.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що Ізраїль "не починав цю війну, але він її виграє".
"Настав час вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, яке є надією та обіцянками, чи піддамося тиранії та терору. Ізраїль буде протистояти силам варварства до перемоги", - наголосив очільник Ізраїлю.
За його словами щодо позиції Ізраїлю про припинення вогню в Газі, Ізраїль не погодиться на припинення вогню після атак 7 жовтня, коли палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на країну.
"Так само, як Сполучені Штати не погодяться на припинення вогню після бомбардування Перл-Харбора або після терористичного нападу 911 року, Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з ХАМАС після жахливих атак 7 жовтня", - зазначив він.
Він стверджує, що заклики до припинення вогню в Газі, означає "здатися ХАМАСу, тероризму і варварству".
"Так не станеться. У Біблії сказано, що є час для миру і час для війни. Це час для війни", - підкреслив Нетаньягу.
- У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземних цілях на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
- Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням нових сухопутних сил у Газу.
- Ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу "Війна з ордою" Сергій Ауслендер вважає, що Ізраїль не може ввести у сектор Гази багато військ через те, що це призведе до великих втрат.
- Очевидці кажуть, що армія Ізраїлю розширює наступ і йде на місто Газа з півночі та півдня, зокрема, 30 жовтня ізраїльські танки перерізали головну дорогу Салах ад-Дін на південь від міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.96
- EUR Купівля 39.44Продаж 40.48
- Актуальне
- Важливе