"Є час миру, але зараз час війни": Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій проти ХАМАСу

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що Ізраїль "не починав цю війну, але він її виграє".

"Настав час вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, яке є надією та обіцянками, чи піддамося тиранії та терору. Ізраїль буде протистояти силам варварства до перемоги", - наголосив очільник Ізраїлю.

За його словами щодо позиції Ізраїлю про припинення вогню в Газі, Ізраїль не погодиться на припинення вогню після атак 7 жовтня, коли палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на країну.

"Так само, як Сполучені Штати не погодяться на припинення вогню після бомбардування Перл-Харбора або після терористичного нападу 911 року, Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з ХАМАС після жахливих атак 7 жовтня", - зазначив він.

Він стверджує, що заклики до припинення вогню в Газі, означає "здатися ХАМАСу, тероризму і варварству".

"Так не станеться. У Біблії сказано, що є час для миру і час для війни. Це час для війни", - підкреслив Нетаньягу.