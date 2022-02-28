Про це він заявив у Твіттер, передає "Еспресо.Захід".



"NOTAM був виданий з опівночі 28 лютого, щоб здійснити закриття повітряного простору для російських літаків", - написав Карусос.

Міністр уточнив, що Кіпр закрив небо для літаків Росії відповідно до рішення ЄС, адже раніше пристав на такі умови.

Нагадаємо, вчора лише близько десяти країн закрили небо для літаків з Росії.

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