Кіпр закрив небо для російських літаків
Міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос заявив, що Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків.
Про це він заявив у Твіттер, передає "Еспресо.Захід".
"NOTAM був виданий з опівночі 28 лютого, щоб здійснити закриття повітряного простору для російських літаків", - написав Карусос.
Міністр уточнив, що Кіпр закрив небо для літаків Росії відповідно до рішення ЄС, адже раніше пристав на такі умови.
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Нагадаємо, вчора лише близько десяти країн закрили небо для літаків з Росії.
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