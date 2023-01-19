Кірєєв, якого застрелила СБУ, попередив розвідку про наступ на Київ, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

У повідомленні йдеться, що саме ця інформація дала Україні кілька годин, аби перекинути війська для протидії російській армії.

"Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий", – сказав Буданов.

Денис Кірєєв народився в Києві та працював у місцевих представництвах західних банків, зокрема Crédit Lyonnais, Citibank та ING. У 2021 році почав співпрацювати з українською розвідкою. The Wall Street Journal зазначає, що за словами Буданова, Кірєєв "став першим хто забив на сполох", коли навесні 2021 року РФ почала скупчувати свої війська біля кордонів з Україною.

"У нього було необхідне коло знайомств. Через нього проводилися фінансові операції, тому він спілкувався з усіма, включно з дуже впливовими людьми. Він отримав інформацію про все. Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов’язані, як і світ злочинності, принаймні в наших країнах", – пояснив Буданов.

Кірєєв також був учасником української делегації під час перших переговорів з РФ у Гомелі. У повідомленні йдеться, що це було ризиковим кроком, оскільки б тоді відкрився зв'язок банкіра з українськими спецслужбами.

"Буданов робив ставку на те, що зв'язки Кірєєва зможуть виграти паузу в боях і дати Україні більше часу для мобілізації оборони", - пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що 45-річного Дениса Кірєєва підозрювали у шпигунстві на користь РФ. Він був застрелений у березні 2022 року під час затримання СБУ. Через кілька днів після його смерті, Кірєєва поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України.

Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва посмертно медаллю "За виняткові заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави".

Видання зазначає, що Кірєєв у різний час належав до двох протилежних таборів і навіть деякий час працював на двох проросійських бізнесменів. Завдяки цьому банкір придбав нерухомість, автопарк та відпочивав у Греції та Парижі, але водночас це кинуло тінь на його репутацію серед чиновників і колег, стурбованих російським впливом.

Служба безпеки України при затриманні застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді.

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