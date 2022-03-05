"За держзраду": СБУ при затриманні ліквідувала учасника перших переговорів з РФ Кірєєва, - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на високопоставлених співрозмовників у силовому блоці та у політичних колах, передає Еспресо.TV.

"Він уже небіжчик", – повідомили у коментарі виданню.

За словами співрозмовників УП у політичних колах, Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.



Також інформацію про те, що Кірєєва застрелили підтвердили і виданню Обозреватель. Журналісти видання також звернули увагу на те, що в Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім'я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.



Крім того, про ліквідацію члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва стало відомо виданню Дзеркало тижня.



Видання пише, що Кірєєв є "людиною Клюєвих". З 2006 по 2008 рр. Денис Кірєєв працював у "СКМ Фінанс", де займав позицію заступника генерального директора. Наступним місцем роботи Кірєєва стала австрійська компанія GROUP SLAV AG Клюєвих, розташована у Відні.

Водночас, у проміжку між 2006 та 2012 рр., Денис Кірєєв був членом Наглядової Ради "Укрексімбанку".

Займав позицію першого заступника голови правління Ощадбанку за квотою Клюєвих, з 2010 по 2014 рр. Займався управлінням приватними фондами Private equity Fund та Fixed income Fund.



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