На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 19 липня.

Росія проклала через Киргизстан "трубу" для постачання заборонених товарів

Увага світових ЗМІ була спрямована на те, яким чином Росія, будучи під санкціями, продовжує інтенсивна вести війну і далі створювати свої ракети й дрони? The Washington Post написали статтю, що Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на китайські безпілотники та німецьку електроніку. Багато російських безпілотників містять західні частини та технології, кажуть офіційні особи США

Представники адміністрації президента США говорять, що вони особливо стурбовані роллю, яку відіграє зараз Киргизстан, звідки відправляють до Росії вантажі безпілотників. Гірська країна, що не має виходу до моря з населенням 6,7 мільйона людей, колись була південним кордоном Радянської імперії, а зараз є домом для численних підприємств, які стали каналом для західних та азіатських товарів, які Росія не може легально отримати в іншому місці, заявили чиновники в інтерв’ю виданню.

Після вторгнення Кремля в Україну — і з більшою інтенсивністю в останні місяці — Киргизстан став свідком разючого розширення імпортно-експортних компаній, які ведуть бізнес переважно з Росією. Фірми отримують прибуток від стрімкого зростання продажів китайських і європейських товарів, які перебувають під санкціями, — від безпілотників і частин літаків до прицілів для гвинтівок і передових схем бомб — більшість із яких перевозяться або доставляються сухопутним транспортом компаніям у Росії, сказав високопоставлений американський чиновник із детальними знаннями про операції.

Після місяців безрезультатних візитів до столиці Киргизії Бішкека потоку американських і європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб натиснути на країну, щоб вона припинила торгівлю. За словами двох американських чиновників, знайомих з планами. Дії, які в минулому включали санкції або "чорний список" компаній, звинувачених у порушеннях, можуть відбутися вже цього тижня, заявили чиновники, які говорили на умовах анонімності.

Лідери Росії живуть в іншій реальності

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Також ЗМІ роздумували над тим, як невдале повстання керівника "вагнерівців" може змінити ситуацію у війні. У The New York Times написали аналітичну статтю про те, що після невдалого повстання Євгена Пригожина, здається, що лідери Росії живуть в іншій реальності.

"Проблеми, характерні для російської кампанії в Україні, ймовірно, загостряться. Шойгу та генерал Валерій Герасимов продовжуватимуть вести війну бездарно. Утримані Путіним за їхню лояльність, тепер вони ще більш схильні приховувати негативну інформацію та створювати спотворений образ війни. Прибирання всередині армії, яке, здавалося б, триває, лише посилить дисфункцію. Якою б не була його доля після невдалого повстання, критика війни Пригожиним все ще небезпечна — тому що вона правильна. Він неодноразово вказував, грубою, гнівною мовою, як погано керують війною на найвищих рівнях недоторкані бюрократи, що призводить до багатьох матеріально-технічних проблем і нестачі боєприпасів. Він критикував Шойгу та генерала Герасимова за те, що вони применшували погані новини та вводили в оману Путіна, а також брали участь у дрібних інтрижках із підлеглими. Він зазначив, як діти російської еліти уникають військової служби, а бідні повертаються додому в трунах", - відзначають журналісти.

Але кокон лояльних співрозмовників Путіна відфільтровує ці проблеми і натомість пропонує альтернативний погляд як президенту, так і незаангажованій громадськості.

"Дмитро Медведєв, заступник голови Ради національної безпеки Росії, каже, що лише у 2023 році до російських військових приєдналися 185 000 чоловік. Міністерство оборони стверджує, що знищило вдвічі більше HIMARS, ніж коли-небудь було поставлено в Україну. Як каже пан Шойгу, "все йде за планом". Ніщо з цього не відповідає дійсності. Зникнення генерала Суровікіна є ще більш показовим лакмусовим папірцем того, як йдуть справи. У цій атмосфері підозрілості та невизначеності, де видатні генерали зникають, а Путін швидко звинувачує зрадників, самоцензура серед вищого військового керівництва, ймовірно, стане більш поширеною. Шойгу та генерал Герасимов, які тепер ще більше залежать від Путіна щодо своєї безпеки та позицій, могли б швидше приховати або пом’якшити погані новини з поля бою, щоб зберегти його довіру. Це ще більше підірвало б уявлення Кремля про справжній стан війни — і у вирішальний момент конфлікту", - констатують у виданні.

Ідеологічна зміна ЄС – від формули миру, до формули військової потуги

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Крім цього увагу ЗМІ привернула довгострокова оборонна ініціатива ЄС і як вона може змінити філософію щодо озброєнь в Європі. У Politico написали статтю про те, що ЄС планує виділити 20 мільярдів євро на забезпечення української армії на роки, а це, у разі схвалення, закріпить ідеологічну зміну для ЄС. За словами п’ятьох дипломатів, знайомих із планом, ЄС запропонує створити спеціальний фонд для утримання української армії протягом наступних чотирьох років вартістю до 20 мільярдів євро.

Ця пропозиція не передбачатиме прямих платежів ЄС за українську зброю. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю та пожертвування таких предметів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допомогло б оплатити навчання українських військових.

За іронією долі (і, можливо, показово), все це робиться через уже існуючий фонд під назвою "Європейський фонд миру".

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС минулого місяця.

"Ви повинні зробити Україну здатною захищатися", – сказав він. "Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом".

Пропозиція спеціального військового фонду є частиною ширших зусиль ЄС, щоб продемонструвати свою довгострокову прихильність Україні. План передбачає ряд зобов’язань щодо безпеки, які ЄС може взяти перед Україною в найближчі роки. Це також доповнює пропозицію ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро на невійськову допомогу в період з 2024 по 2027 рік.