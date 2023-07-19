Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Киргизстан допомагає Росії отримувати заборонену техніку, а Путін живе у паралельній реальності. Акценти світових ЗМІ 19 липня
Огляд

Киргизстан допомагає Росії отримувати заборонену техніку, а Путін живе у паралельній реальності. Акценти світових ЗМІ 19 липня

Юрій Мартинович
19 липня, 2023 середа
10:50
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань значення країн центральної Азії, які допомагають Росії отримувати заборонені товари і також мільярдні зобов’язання ЄС перед Україною, щоб допомогти виграти у війні

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 19 липня.

Росія проклала через Киргизстан "трубу" для постачання заборонених товарів

Увага світових ЗМІ була спрямована на те, яким чином Росія, будучи під санкціями, продовжує інтенсивна вести війну і далі створювати свої ракети й дрони? The Washington Post написали статтю, що Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на китайські безпілотники та німецьку електроніку. Багато російських безпілотників містять західні частини та технології, кажуть офіційні особи США

Представники адміністрації президента США говорять, що вони особливо стурбовані роллю, яку відіграє зараз Киргизстан, звідки відправляють до Росії вантажі безпілотників. Гірська країна, що не має виходу до моря з населенням 6,7 мільйона людей, колись була південним кордоном Радянської імперії, а зараз є домом для численних підприємств, які стали каналом для західних та азіатських товарів, які Росія не може легально отримати в іншому місці, заявили чиновники в інтерв’ю виданню.

Після вторгнення Кремля в Україну — і з більшою інтенсивністю в останні місяці — Киргизстан став свідком разючого розширення імпортно-експортних компаній, які ведуть бізнес переважно з Росією. Фірми отримують прибуток від стрімкого зростання продажів китайських і європейських товарів, які перебувають під санкціями, — від безпілотників і частин літаків до прицілів для гвинтівок і передових схем бомб — більшість із яких перевозяться або доставляються сухопутним транспортом компаніям у Росії, сказав високопоставлений американський чиновник із детальними знаннями про операції.

Після місяців безрезультатних візитів до столиці Киргизії Бішкека потоку американських і європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб натиснути на країну, щоб вона припинила торгівлю. За словами двох американських чиновників, знайомих з планами. Дії, які в минулому включали санкції або "чорний список" компаній, звинувачених у порушеннях, можуть відбутися вже цього тижня, заявили чиновники, які говорили на умовах анонімності.

Лідери Росії живуть в іншій реальності

путін

Фото: Getty Images

 

Також ЗМІ роздумували над тим, як невдале повстання керівника "вагнерівців" може змінити ситуацію у війні. У The New York Times написали аналітичну статтю про те, що після невдалого повстання Євгена Пригожина, здається, що лідери Росії живуть в іншій реальності.

"Проблеми, характерні для російської кампанії в Україні, ймовірно, загостряться. Шойгу та генерал Валерій Герасимов продовжуватимуть вести війну бездарно. Утримані Путіним за їхню лояльність, тепер вони ще більш схильні приховувати негативну інформацію та створювати спотворений образ війни. Прибирання всередині армії, яке, здавалося б, триває, лише посилить дисфункцію. Якою б не була його доля після невдалого повстання, критика війни Пригожиним все ще небезпечна — тому що вона правильна. Він неодноразово вказував, грубою, гнівною мовою, як погано керують війною на найвищих рівнях недоторкані бюрократи, що призводить до багатьох матеріально-технічних проблем і нестачі боєприпасів. Він критикував Шойгу та генерала Герасимова за те, що вони применшували погані новини та вводили в оману Путіна, а також брали участь у дрібних інтрижках із підлеглими. Він зазначив, як діти російської еліти уникають військової служби, а бідні повертаються додому в трунах", - відзначають журналісти.

Але кокон лояльних співрозмовників Путіна відфільтровує ці проблеми і натомість пропонує альтернативний погляд як президенту, так і незаангажованій громадськості.

"Дмитро Медведєв, заступник голови Ради національної безпеки Росії, каже, що лише у 2023 році до російських військових приєдналися 185 000 чоловік. Міністерство оборони стверджує, що знищило вдвічі більше HIMARS, ніж коли-небудь було поставлено в Україну. Як каже пан Шойгу, "все йде за планом". Ніщо з цього не відповідає дійсності. Зникнення генерала Суровікіна є ще більш показовим лакмусовим папірцем того, як йдуть справи. У цій атмосфері підозрілості та невизначеності, де видатні генерали зникають, а Путін швидко звинувачує зрадників, самоцензура серед вищого військового керівництва, ймовірно, стане більш поширеною. Шойгу та генерал Герасимов, які тепер ще більше залежать від Путіна щодо своєї безпеки та позицій, могли б швидше приховати або пом’якшити погані новини з поля бою, щоб зберегти його довіру. Це ще більше підірвало б уявлення Кремля про справжній стан війни — і у вирішальний момент конфлікту", - констатують у виданні.

Ідеологічна зміна ЄС – від формули миру, до формули військової потуги

ЄС - Україна

Фото: Getty Images

 

Крім цього увагу ЗМІ привернула довгострокова оборонна ініціатива ЄС і як вона може змінити філософію щодо озброєнь в Європі. У Politico написали статтю про те, що ЄС планує виділити 20 мільярдів євро на забезпечення української армії на роки, а це, у разі схвалення, закріпить ідеологічну зміну для ЄС. За словами п’ятьох дипломатів, знайомих із планом, ЄС запропонує створити спеціальний фонд для утримання української армії протягом наступних чотирьох років вартістю до 20 мільярдів євро.

Ця пропозиція не передбачатиме прямих платежів ЄС за українську зброю. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю та пожертвування таких предметів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допомогло б оплатити навчання українських військових.

За іронією долі (і, можливо, показово), все це робиться через уже існуючий фонд під назвою "Європейський фонд миру".

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС минулого місяця.

"Ви повинні зробити Україну здатною захищатися", – сказав він. "Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом".

Пропозиція спеціального військового фонду є частиною ширших зусиль ЄС, щоб продемонструвати свою довгострокову прихильність Україні. План передбачає ряд зобов’язань щодо безпеки, які ЄС може взяти перед Україною в найближчі роки. Це також доповнює пропозицію ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро на невійськову допомогу в період з 2024 по 2027 рік.

Статті
Новини
Світ
Росія
ЄС
політика
Володимир Путін
Киргизстан
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Віктор Андрусів
Автор Віктор Андрусів
18 липня, 2023 вiвторок
Чи буде Путін топити турецькі кораблі
Кримський міст
18 липня, 2023 вiвторок
Пошкодження Кримського мосту погіршило логістику окупантів на півдні України, - ISW
ЗСУ
18 липня, 2023 вiвторок
ЗСУ зайшли до Старомайорського на Донеччині, тривають вуличні бої, - майор Шершень
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.64
    Купівля 36.64
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 липня
11:36
зерно, зерновий термінал
Головний порт Литви готовий відправляти українське зерно після виходу РФ із "зернової угоди"
11:19
окупанти крим
Росіяни на ТОТ не здійснюють виплат породіллям, які не мають російського паспорта
11:10
окупанти
Через дії окупантів енергодарці потерпають від отруйного пилу із золовідвалів Запорізької ТЕС
11:05
Ексклюзив
Карта. Луганщина. Харківщина. (Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Лиман) 14\07\23
Інтенсивність обстрілів зросла, але військова ситуація контрольована, - очільник Куп'янської РВА
11:05
Болгарія
У Болгарії затримали чоловіка, який в соцмережах погрожував убити міністра оборони
11:04
Микола Княжицький
Війна. Кошти. Серіали.
10:51
Євросоюз
Північна Македонія схвалила зміни до конституції заради вступу в Євросоюз
10:47
діти
У РФ "зникають" українські діти-сироти, яких окупанти вивозили в Білорусь "на оздоровлення", — росЗМІ
10:47
В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом
В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом
10:34
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Нічна атака на Україну: є руйнування на Одещині, Житомирщині, Херсонщині та Миколаївщині, постраждали щонайменше 7 людей
10:33
Інфографіка
долар
Курс валют 19 липня: що з цінами в обмінниках України
10:22
Координувала удари ворога по адмінбудівлях: на Миколаївщині СБУ затримала агентку РФ
10:01
OPINION
Андрій Бондар
Путін на розтяжці
09:56
японія морепродукти, риба
Китай поглиблено перевірятиме імпортовані з Японії морепродукти на наявність радіоактивних речовин
09:56
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Ворог атакував Кропивницький ракетами
09:55
Штучний інтелект, ШІ
LG презентувала останню модель штучного інтелекту, розроблену для професійного використання
09:42
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ просуваються за саперними підрозділами з ручного розмінування, це стримує маневрові дії під час наступу, - Згурець
09:39
зерно, зернова угода
В Україні розглядають новий маршрут для реалізації "зернової угоди" через Румунію та Болгарію
09:18
На фото: система ППО
Сили ППО уночі знищили 14 ворожих ракет та 23 дрони
09:00
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ ведуть наступ на 3 напрямках, окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки
08:46
Інфографіка
втрати окупантів
Росія втратила за добу в Україні 470 військових, 6 крилатих ракет та 46 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
08:39
російські танки, окупанти, оркі
Росія обирає між посиленням Дніпровського угруповання та протистоянням контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі, - розвідка Британії
08:31
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
В район Авдіївки приїхали нові війська РФ, - очільник МВА Барабаш
08:00
OPINION
Орест Сохар
Україні потрібно побільше "Волкерів"
07:55
Антоніу Гутерреш
Гутерреш попередив про ризики ШІ для глобального миру та безпеки
07:24
Оновлено
Вибух у Криму
У Криму прогриміли вибухи, окупаційна влада заявила про пожежу на полігоні та евакуацію жителів 4 населених пунктів
07:03
Запоріжсталь
Запоріжсталь закликала податкову не порушувати закон і відшкодувати ПДВ
06:52
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Важливо розблокувати Чорне море, щоб продовжити експорт зерна з України
06:36
балістична ракета KHAN
Північна Корея випустила ще дві балістичні ракети у бік Східного моря
06:23
ЗСУ, танк
ЗСУ мають тактичні успіхи вздовж межі Харківської і Луганської областей, - ISW
05:54
Держдеп США
Росія продовжує використовувати продовольство як зброю і надалі отримує рекордні прибутки від експорту, - Держдеп США
05:25
Оновлено
вагнерівці, вагнер
До Білорусі прибула шоста колона вагнерівців: скільки бойовиків у країні 
04:47
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
"Він справді хороша людина": новий тренер "Челсі" зізнався, що вже розмовляв з Мудриком
03:36
Фінляндія
"Дуже жалюгідно: у Фінляндії відреагували на вихід РФ зі "зернової угоди"
02:56
Едвін ван дер Сар
Легендарного голкіпера ван дер Сара виписали з реанімації
01:45
Кулеба
Кулеба на засіданні ООН зачитав уривки зі щоденників дітей в окупації
01:00
"Нью-Сейнтс" - "Хеккен" (у смугастій формі), Ліга чемпіонів, кваліфікація
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів першого кваліфікаційного раунду
00:48
Донеччина, обстріл, вибух, воєнні злочини РФ
На Донеччині внаслідок обстрілу постраждала однорічна дитина
00:27
Соловйов та путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 18 липня
00:03
Зеленський зустрівся з журналістами з Африки
Побачили Бучу та повертаються додому з правдою про війну, - Зеленський про зустріч з африканськими журналістами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV