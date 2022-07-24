Кіркоров їде до Криму співати перед пораненими окупантами

Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікували кримські Telegram-канали.

Стало відомо, співак проведе концерти в окупованій Ялті та Феодосії для поранених загарбників, яких він називає "героями".

"Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Ми - величезна сила. Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти - у Ялті та Феодосії. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених військових, які відновлюють здоров'я у шпиталях. Росія - велика країна, чекаю на вас", - каже артист.

В афіші на сайті Кіркорова зазначено, що його перший концерт буде у Феодосії 26 липня, а 27 — у концертному залі "Ювілейний" у Ялті.

Станом на 9 травня, влада Латвії заборонила в'їзд у країну російському співаку Філіпу Кіркорову та ще ряду артистів

19 червня поліція Кишинева не дала Кіркорову виступити з концертом на проросійському мітингу.

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