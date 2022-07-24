Кіркоров їде до Криму співати перед пораненими окупантами
Російський співак Філіп Кіркоров наприкінці липня виступить на концерті в окупованому Криму перед пораненими російськими загарбниками
Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікували кримські Telegram-канали.
Стало відомо, співак проведе концерти в окупованій Ялті та Феодосії для поранених загарбників, яких він називає "героями".
"Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Ми - величезна сила. Я прямую до Криму, і навіть шкода, що всього два концерти - у Ялті та Феодосії. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених військових, які відновлюють здоров'я у шпиталях. Росія - велика країна, чекаю на вас", - каже артист.
В афіші на сайті Кіркорова зазначено, що його перший концерт буде у Феодосії 26 липня, а 27 — у концертному залі "Ювілейний" у Ялті.
- Станом на 9 травня, влада Латвії заборонила в'їзд у країну російському співаку Філіпу Кіркорову та ще ряду артистів
- 19 червня поліція Кишинева не дала Кіркорову виступити з концертом на проросійському мітингу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе