РосЗМІ заявили про перевезення з ОРДЛО до СІЗО Москви полонених командирів з Азовсталі
Поліція Кишиневу не дала Кіркорову виступити з концертом на проросійському мітингу
Вдень у неділю, 19 червня 2022 року, в середмісті Кишинева відбувся мітинг проросійських сил проти нинішньої влади Молдови, яка виступає проти втручання Росії у внутрішні справи країни та орієнтована на зближення з Євросоюзом
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