Про це передає місцеве видання Newsmaker.

Відомо, що колишнього президента Молдови Ігоря Додона звинувачують у корупції та державній зраді.

Напередодні адвокат Додона заявив, що майже не сумнівається, що політика заарештують. Прокурори наголосили на запобіжному заході у вигляді арешту на 30 діб.

Зазначається, що журналістів не пускають на засідання суду. Правозахисники та експерти медійної сфери у Молдові називають це порушенням прав журналістів. Під судом зібралися прихильники Додона. Також прийшли й люди, які скандували, що Додон “повинен сидіти у тюрмі”.

Нагадаємо, грудні 2020 року Додон одразу після складання повноважень президента Молдови відвідав Москву. Пізніше колишньому президенту Молдови Ігорю Додону висунули звинувачення у корупції, незаконному збагаченні, отриманні фінансування від злочинної організації та державній зраді.

У грудні 2021 року Генпрокуратура Молдови оголосила Додону підозру в причетності до схеми з розкрадання коштів через державну енергетичну компанію Energocom - 12 мільйонів доларів збитків для держави.

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