У Молдові суд відправив експрезидента Додона під домашній арешт, - Newsmaker
У Молдові суд обрав запобіжний захід затриманому раніше експрезиденту країни Ігорю Додону, тепер він перебуватиме під домашнім арештом 30 днів
Про це передає місцеве видання Newsmaker.
Відомо, що колишнього президента Молдови Ігоря Додона звинувачують у корупції та державній зраді.
Напередодні адвокат Додона заявив, що майже не сумнівається, що політика заарештують. Прокурори наголосили на запобіжному заході у вигляді арешту на 30 діб.
Зазначається, що журналістів не пускають на засідання суду. Правозахисники та експерти медійної сфери у Молдові називають це порушенням прав журналістів. Під судом зібралися прихильники Додона. Також прийшли й люди, які скандували, що Додон “повинен сидіти у тюрмі”.
- Нагадаємо, грудні 2020 року Додон одразу після складання повноважень президента Молдови відвідав Москву. Пізніше колишньому президенту Молдови Ігорю Додону висунули звинувачення у корупції, незаконному збагаченні, отриманні фінансування від злочинної організації та державній зраді.
- У грудні 2021 року Генпрокуратура Молдови оголосила Додону підозру в причетності до схеми з розкрадання коштів через державну енергетичну компанію Energocom - 12 мільйонів доларів збитків для держави.
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