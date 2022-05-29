Команда заарештованого Додона збирає прихильників у Кишиневі. Хочуть дострокових парламентських виборів

Про це повідомляють Interfax та Newsmaker.

Відомо, що акцію влаштували члени та прихильники Партії соціалістів Республіки Молдова, яку очолює експрезидент Ігор Додон.

Протестувальники від Партії соціалістів вважають нещодавнє ув'язнення власного проросійського лідера тиском на опозицію та диктатурою Майї Санду.

Люди прийшли з плакатами "Санду - ліквідатор Молдови", "Геть владу, що розділяє людей", "Геть Санду", "Ні диктатурі" і скандують "Ми не здаємося". Вони вимагають відставки міністра й решти чиновників й дострокових парламентських виборів.

Виконавчий секретар Партії соціалістів (ПСРМ) Влад Батринча, виступаючи на завершення акції, заявив, що подібні протести "без партійних прапорів, за принципом вільного мікрофона" будуть продовжені.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Додон одразу після складання повноважень президента Молдови відвідав Москву. Пізніше колишньому президенту Молдови Ігорю Додону висунули звинувачення у корупції, незаконному збагаченні, отриманні фінансування від злочинної організації та державній зраді.

У грудні 2021 року Генпрокуратура Молдови оголосила Додону підозру в причетності до схеми з розкрадання коштів через державну енергетичну компанію Energocom - 12 мільйонів доларів збитків для держави. 26 травня суд відправив експрезидента Додона під домашній арешт.

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