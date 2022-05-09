Латвія заборонила в'їзд до країни російському співаку Кіркорову

Про це повідомив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс у Twitter.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про внесення громадян рф Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Є. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, встановивши безстрокову заборону на в'їзд у Латвію", - написав він.

Винокур і Петросян - російські гумористи, Вінер-Усманова - тренерка з художньої гімнастики.

У січні 2019 року Литва заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову на територію країни на п'ять років через виправдання окупації Криму.

22 квітня 2022 року Естонія на 5 років ввела заборону на в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.