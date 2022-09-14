Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
У Нью-Йорку розпочала роботу 77 сесія Генеральної Асамблеї Організацій Об’єднаних Націй. В Україні кажуть, що вона має покласти край безкарності РФ
Про це у твіттері заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
За його словами, війна має закінчитися під час цієї сесії, а Росія має бути притягнута до відповідальності.
"Зробімо 77 сесію Генеральної Асамблеї ООН сесією кінця безкарності, а також відновлення поваги до Статуту ООН. Вибір за вами, члени ООН!" - зауважив Кислиця.
Нову сесію відкрив голова Генасамблеї Чаба Кереші. Він наголосив на необхідності зупинити війну в Україні й поважати принципи Статуту ООН.
Укрінформ пише: Кереші зазначив, що війна РФ проти України є "поворотним моментом", і якщо світ не буде пильним, вона може стати частиною "інструментарію міжнародного життя".
"Ця війна має бути зупинена. Вона вбиває людей, вона вбиває розвиток, вона вбиває природу і вбиває мрії мільйонів", - додав очільник Генасамблеї.
Ця сесія проходитиме під гаслом - "Переломний момент: трансформаційні рішення для взаємопов’язаних викликів". А розв'язана Росією війна проти України буде одним з найголовніших питань засідань Генасамблеї ООН.
Тиждень високого рівня, у якому беруть участь очільники країн, проходитиме з 20 до 26 вересня. У ці дні заплановано виступи безпосередньо з трибуни ООН або у віртуальному режимі президентів, прем’єр-міністрів, голів зовнішньополітичних відомств усіх 193 держав-членів Організації. Виступ від України очікується 21 вересня після 22:00 за київським часом. Також відбуватимуться двосторонні зустрічі на найвищому рівні.
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