Кислиця в ООН заявив, що його сім'я постраждала через російську агресію
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про те, що Росія вбила одного з членів його сім'ї
Про це він заявив під час засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Під час представлення на засіданні проєкту резолюції "Територіальна цілісність України: відстоювання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій засуджуються проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, Кислиця розповів, що його родичі вже постраждали від війни, а один із членів сім'ї загинув.
"Моя країна зазнала нападу, мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який зазнав атаки. Вони не змогли піти у бомбосховище, оскільки не було електрики. Росія вже вбила члена моєї сім'ї, і цій жорстокості немає кінця", - поділився Кислиця.
Він зазначив, що російські обстріли 10 жовтня вкотре показали терористичне обличчя Росії. Вона, за його словами, робить усе можливе, щоб "повернути нас у 30-ті роки минулого сторіччя".
"Не можна сподіватися на мир, поки божевільні диктатури існують поруч з вами. Диктатури, які використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні терористична Росія обстріляла Київ та інші українські міста щонайменш 84 ракетами і двома десятками БПЛА... Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ. Програючи на полі бою, Росія використовує методи залякування… Навмисний напад на цивільних – це воєнний злочин", - зазначив Кислиця.
Також він наголосив на тому, що ООН потрібно відновити до себе довіру, інакше він зазнає краху. За його словами, єдине, чого боїться Росія, - це єдності в захисті уставу ООН та права кожної країни на повагу її суверенітету та територіальної цілісності.
- 1 жовтня Сергій Кислиця засудив постійного представника РФ при ООН за те, що той наклав вето на на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України.
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