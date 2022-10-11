Кислиця в ООН заявив, що його сім'я постраждала через російську агресію

Про це він заявив під час засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Під час представлення на засіданні проєкту резолюції "Територіальна цілісність України: відстоювання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій засуджуються проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, Кислиця розповів, що його родичі вже постраждали від війни, а один із членів сім'ї загинув.

"Моя країна зазнала нападу, мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який зазнав атаки. Вони не змогли піти у бомбосховище, оскільки не було електрики. Росія вже вбила члена моєї сім'ї, і цій жорстокості немає кінця", - поділився Кислиця.

Він зазначив, що російські обстріли 10 жовтня вкотре показали терористичне обличчя Росії. Вона, за його словами, робить усе можливе, щоб "повернути нас у 30-ті роки минулого сторіччя".

"Не можна сподіватися на мир, поки божевільні диктатури існують поруч з вами. Диктатури, які використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні терористична Росія обстріляла Київ та інші українські міста щонайменш 84 ракетами і двома десятками БПЛА... Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ. Програючи на полі бою, Росія використовує методи залякування… Навмисний напад на цивільних – це воєнний злочин", - зазначив Кислиця.

Також він наголосив на тому, що ООН потрібно відновити до себе довіру, інакше він зазнає краху. За його словами, єдине, чого боїться Росія, - це єдності в захисті уставу ООН та права кожної країни на повагу її суверенітету та територіальної цілісності.

1 жовтня Сергій Кислиця засудив постійного представника РФ при ООН за те, що той наклав вето на на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України.