Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву лідера Китаю під час засідання Національного комітету з американо-китайських відносин.

За його словами, обидві країни, як великі держави, повинні зміцнювати зв'язки та співпрацю, щоб допомогти забезпечити стабільність у світі.

При цьому Сі зазначив, що Китай та США розходяться у думках у тайванському питанні, а також у питанні відносин КНР та РФ.

Крім того, китайський лідер засудив іноземне втручання у справи Тайваню та заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.

17 вересня заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року. При цьому Сі Цзіньпін ще не прийняв рішення щодо самого вторгнення, але хоче мати таку можливість. Відомо, що Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.

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