Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.

"Швидше за все, Китай просуватиме якийсь варіант, який дозволить зберегти обличчя Путіну. З досвіду переговорів між Іраном та Саудівською Аравією - це буде "нульовий варіант". Це в цьому випадку "Мінськ-2". Чому Китай буде його підтримувати? Тому, що ця угода свого часу була схвалена Радбезом ООН. Китай завжди апелює в міжнародних відносинах до легітимації, яка, на його думку, має реалізовуватися через ООН, а не через рішення США чи ЄС", - вважає він.