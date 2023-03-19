Китай може підтримувати повернення до "нульового" варіанту між Україною та РФ - "Мінську-2", - китаєзнавець Єфремов
Китай просуватиме варіант встановлення миру між Україною та Росією, який дозволить зберегти обличчя президенту РФ Володимиру Путіну
Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.
"Швидше за все, Китай просуватиме якийсь варіант, який дозволить зберегти обличчя Путіну. З досвіду переговорів між Іраном та Саудівською Аравією - це буде "нульовий варіант". Це в цьому випадку "Мінськ-2". Чому Китай буде його підтримувати? Тому, що ця угода свого часу була схвалена Радбезом ООН. Китай завжди апелює в міжнародних відносинах до легітимації, яка, на його думку, має реалізовуватися через ООН, а не через рішення США чи ЄС", - вважає він.
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