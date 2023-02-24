Чимало людей очікують, що Китай зараз виступить із мирним планом, що поверне хід війни в той або інший бік.

Не буде цього.

Я вам розповім, що буде.

Китай виступить із набором красивих слів, запакованих у правильні речення, які на європейський (у тому числі український) слух і погляд будуть позбавлені будь-якого сенсу. Проти війни, за мир. За територіальну цілісність, проти порушення кордонів. Проти використання ядерної зброї. Проти постачання зброї Україні. Проти тиску на Росію. Проти воєнних злочинів. Проти репарацій. За негайне використання принципу взаємної поваги. За діалог зацікавлених сторін. За відповідальне лідерство у міжнародних відносинах. За визнання спільної долі всього людства та відповідальності за майбутнє. І так далі.

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Китай не буде активним гравцем у нинішньому протистоянні. Своїм "мирним планом", який виявиться не мирним і не планом, Китай надішле всім сторонам лише одне повідомлення: він великий гравець, і все треба робити так, щоб його інтереси були враховані

Позицію Китаю щодо російсько-української війни я вже неодноразово описував. Китай хоче, щоб ця війна ніколи не починалася, а оскільки вона вже триває, то щоб її не було на світовому порядку денному, так, ніби вона ніколи не починалася.

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Китай точно не на боці Росії. Китай також ніколи не буде на боці України. Китай на боці Китаю.

Тому Китай не буде активним гравцем у нинішньому протистоянні. Своїм "мирним планом", який виявиться не мирним і не планом, Китай надішле всім сторонам лише одне повідомлення: він великий гравець, і все треба робити так, щоб його інтереси були враховані.

Яким чином врахувати інтереси Китаю -- окреме питання. Ми не залучимо Китай на наш бік, але ми можемо залучити його на бік післявоєнного миру. Миру після нашої перемоги.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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