Китай надасть захопленому талібами Афганістану $30 млн допомоги
Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що держава надасть допомогу Афганістану, де встановило режим угруповання "Талібан"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.
"У зв'язку з потребами афганського народу наша країна надасть Афганістану екстрену допомогу на суму 200 млн юанів ($30 млн - ред.)", - заявив міністр.
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Китай також готовий допомогти в реалізації проектів для поліпшення умов життя людей, а також підтримати відновлення Афганістану, але тільки після того, як "Талібан" встановить безпеку в державі.
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