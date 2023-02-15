Цікаво, хоч одна жива душа, що топила за співпрацю з Китаєм, щоб він "стримав" Росію від війни, попросить вибачення і визнає свою помилку, чи ні?

Китай — наш ворог номер 2 після Росії з Білоруссю Лукашенка. Китай ворог хитрий і потужний. Коли закінчиться війна китайці приїдуть з валізами бабла купувати наших політиків і урядовців. Відмовляться не всі.

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Гроші в обмін на лояльність і політичну підтримку. Саме так працюють китайці. Саме на підкупі корумпованих політиків третього світу тримається їх вплив у світі

А ще вони привезуть кредити. Гроші будуть дорогі, проте без жодних умов, як у МВФ. Це дуже сподобається великим забудовникам і буде хабарем, який розпиляють потрібні люди. Заплатить же відсотки за хабар державний бюджет України. Гроші в обмін на лояльність і політичну підтримку. Саме так працюють китайці. Саме на підкупі корумпованих політиків третього світу тримається їх вплив у світі.

Китай — ворог. Пам’ятати й не дати шансів влізти в нашу країну цим тварюкам, що благословили Путіна на війну з Україною.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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