Про "русскій мір".

Мене сильно розважає, як парадоксально влаштована логіка у поціновувачів "русского міра".

Маю дуже близького знайомого, який виріс в російськомовному середовищі. Внаслідок русифікації він споживав майже виключно російський контент. Дуже розумна, ерудована, начитана людина.

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Разом з російським контентом отримав повний набір молодого конспіролога: все не так однозначно! Нам не все говорять! Про нас все вже давно вирішено! І таке інше.

Сьогодні він розказував про кінець глобалізації, нікчемність Європи, припинення гегемонії США і велич Китаю. Як приклад, навів яке гі*но німецькі машини і які круті машини зараз робить Китай.

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В кінці розмови говорили про його плани змінити країну. Бо зараз живе в загниваючій Європі. Ну, думаю, зараз скаже Китай! Сиджу, вухо наставив.

Ніт! Австралія і Нова Зеландія цікавлять.

– А як же Китай? - питаю.

– Та нє, ну при чому тут Китай? – каже...

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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