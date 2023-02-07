"При чому тут Китай..."
Логіка у поціновувачів "русского міра" влаштована парадоксально
Про "русскій мір".
Мене сильно розважає, як парадоксально влаштована логіка у поціновувачів "русского міра".
Маю дуже близького знайомого, який виріс в російськомовному середовищі. Внаслідок русифікації він споживав майже виключно російський контент. Дуже розумна, ерудована, начитана людина.
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Разом з російським контентом отримав повний набір молодого конспіролога: все не так однозначно! Нам не все говорять! Про нас все вже давно вирішено! І таке інше.
Сьогодні він розказував про кінець глобалізації, нікчемність Європи, припинення гегемонії США і велич Китаю. Як приклад, навів яке гі*но німецькі машини і які круті машини зараз робить Китай.
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В кінці розмови говорили про його плани змінити країну. Бо зараз живе в загниваючій Європі. Ну, думаю, зараз скаже Китай! Сиджу, вухо наставив.
Ніт! Австралія і Нова Зеландія цікавлять.
– А як же Китай? - питаю.
– Та нє, ну при чому тут Китай? – каже...
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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