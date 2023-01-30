Китай не готовий до війни проти США, - експерт-міжнародник Куса

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Особисто я не вірю в те, що війна між Китаєм та США може розпочатись у 2025 році. Китай зараз ставку на те, що в наступні 2 роки в Тайвані здобуде перемогу опозиційна партія, яка виступає за мирну інтеграцію в Китай. Тобто не силовим способом. Тому їм немає сенсу атакувати Тайвань", - пояснив Куса.

Експерт вважає, що Китай не буде готовий до війни зі США в наступні кілька років

"Китай не готовий до війни зі Сполучними Штатами в наступні 6-7 років. Їм потрібен час на подальшу модернізацію своєї армії. Також їм потрібен час для вирішення своїх внутрішніх фінансових та економічних питань, які зараз дуже сильно загострились. Ці проблеми потрібно вирішувати, оскільки економіка Китаю просто не витримає такого великого конфлікту", - додав він.