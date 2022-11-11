Китай не має велику повагу до РФ і, ймовірно, не розглядає відносини з Росією, як альянс, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Китай, ймовірно, не розглядає відносини з Росією, як альянс і не має великої пошани до РФ
Про це Байден заявив під час брифінгу.
"Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ", - сказав він.
Під час брифінгу президент США заявив, що планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном відносини Китаю та Росії.
При цьому в Пекіні заперечують відповідну позицію. За словами спікера МЗС КНР Чжао Ліцзяня, відносини між Китаєм та Росією "міцні як скеля", а їх довгостроковий та взаємний розвиток "заснований на взаємній довірі високого рівня та сильній динаміці".
"Китай готовий працювати з Росією, щоб сприяти сталому розвитку відносин у правильному напрямку", - резюмував спікер.
- 1 серпня президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначив, що Китай залишається головним спонсором Росії. Країна публічно говорить про свій нейтралітет, а на справі вкладає гроші у компанії, які пішли з Росії через санкції, або допомагає їм різною технічною розробкою у військовій сфері
- 31 жовтня голова МЗС Китаю Ван І під час розмови з Блінкеном закликав Україну та РФ "не зачиняти двері для переговорів". За його словами, "поки є проблиск надії, двері для переговорів не можуть бути зачинені, а поки є один відсоток шансу, потрібно докласти стовідсоткових зусиль для миру".
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