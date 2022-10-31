Голова МЗС Китаю Ван І під час розмови з Блінкеном закликав Україну та РФ "не зачиняти двері для переговорів"
Міністр закордонних справ Китай у ході розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном закликав Росію та Україну активізувати дипломатичні зусилля
Про це повідомляє держдеп США.
За словами речника держдепу Неда Прайса Ентоні Блінкен під час розмови з Ван І підняв тему війни РФ проти України та загрози, які вона створює для глобальної безпеки та економічної стабільності.
У повідомленні МЗС КНР йдеться, що Ван І закликав всі сторони виявити стриманість, прийняти спокійне рішення та активізувати дипломатичні зусилля, щоб запобігти подальшій ескалації або навіть виходу ситуації з-під контролю. За його словами, "поки є проблиск надії, двері для переговорів не можуть бути зачинені, а поки є один відсоток шансу, потрібно докласти стовідсоткових зусиль для миру".
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