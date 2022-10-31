Про це повідомляє держдеп США.

За словами речника держдепу Неда Прайса Ентоні Блінкен під час розмови з Ван І підняв тему війни РФ проти України та загрози, які вона створює для глобальної безпеки та економічної стабільності.

У повідомленні МЗС КНР йдеться, що Ван І закликав всі сторони виявити стриманість, прийняти спокійне рішення та активізувати дипломатичні зусилля, щоб запобігти подальшій ескалації або навіть виходу ситуації з-під контролю. За його словами, "поки є проблиск надії, двері для переговорів не можуть бути зачинені, а поки є один відсоток шансу, потрібно докласти стовідсоткових зусиль для миру".

19 жовтня у МЗС Китаю заявили, що нібито не знають про атаку дронів на Київ, коли загинуло п’ять осіб і постраждала інфраструктура, натомість пропонують "стриманість і дипломатичні зусилля".

29 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Китай не є ворожою до України державою.

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