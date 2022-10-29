Кулеба пояснив, чому не вважає Китай ворожою до України державою
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Китай не є ворожою до України державою
Про це Кулеба розповів у інтерв'ю ТСН.
За його словами, КНР через її позицію щодо війни з Росією наразі не можна назвати ні другом, ні ворогом України.
"Я думаю, що ні те ні те слово недоречне щодо Китаю, бо це такі дві крайнощі. Безумовно, загалом у найширшому контексті Китай не є для нас ворожою державою. Але сьогоднішня позиція Китаю, реальна позиція щодо війни, а не декларативні заяви, - якраз посередині спектру між крайнім негативом і крайнім позитивом", - сказав Кулеба.
На його думку, Пекін не може собі дозволити й надалі займати відсторонену позицію.
"На нашу думку, Китай - це не та держава, яка може собі дозволити в умовах такої глобальної кризи вдавати, що вони відсторонені від всього цього, намагаючись збалансувати й слова про підтримку територіальної цілісності України, і слова про те, що треба серйозно сприймати занепокоєння РФ, враховуючи якимось чином її агресивні наміри й побажання", - заначив Кулеба.
Він додав, що Китаю стає все важче балансувати у нинішніх реаліях.
"Зверніть увагу на пресконференцію речника МЗС КНР, коли його попросили прокоментувати ракетні удари по Києву: "Так а я не знаю, про що ви взагалі говорите…". Припустити, що він реально не знає, про що його запитували, неможливо. У Китаї дуже професійна дипломатія. Ми безумовно чекаємо від Китаю більшого. І це не просто в інтересах України, а в інтересах самого Китаю - демонструвати лідерство й силу на міжнародній арені", - переконаний Кулеба.
Він зазначив, що після переобрання Сі Цзіньпіна перший крок, який було б доречно йому зробити - провести телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, адже її ще не було з початку повномасштабного вторгнення.
"Питання цієї розмови на порядку денному від перших днів війни. Коли відбуваються події тектонічного впливу на світову архітектуру безпеки, безумовно, потрібна розмова лідерів. У цьому зв’язку ще зверну увагу на те, що Україна якраз щодо територіальної цілісності Китаю займає чітку позицію. Ми розраховуємо на те, що Китай справедливо так само без будь-яких других, третіх і четвертих рівнів інтерпретацій займатиме позицію на підтримку української територіальної цілісності", - наголосив Кулеба.
- 19 жовтня у МЗС Китаю заявили, що нібито не знають про атаку дронів на Київ, коли загинуло п’ять осіб і постраждала інфраструктура, натомість пропонують "стриманість і дипломатичні зусилля".
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