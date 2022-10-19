"Я не знаю, про що ви кажете": речник МЗС Китаю про атаку дронів на Київ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на брифінг речника МЗС КНР Вана Веньбінї.

"Я не знаю, про що ви кажете", - сказав він у відповідь на питання журналіста про російський удар 17 жовтня.

"Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації", - додав речник.

Нагадаємо, Китай почав частіше постачати Росії браковані мікросхеми

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