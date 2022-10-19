"Я не знаю, про що ви кажете": речник МЗС Китаю про атаку дронів на Київ
У МЗС Китаю заявили, що не знають про атаку дронів на Київ, коли загинуло п’ять осіб і постраждала інфраструктура, натомість пропонують "стриманість і дипломатичні зусилля"
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на брифінг речника МЗС КНР Вана Веньбінї.
"Я не знаю, про що ви кажете", - сказав він у відповідь на питання журналіста про російський удар 17 жовтня.
"Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації", - додав речник.
- Нагадаємо, Китай почав частіше постачати Росії браковані мікросхеми
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