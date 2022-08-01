Китай залишається головним спонсором Росії, - експерт-міжнародник Харитонов
Артур Харитонов, президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", зазначив, що Китай публічно говорить про свій нейтралітет, а на справі вкладає гроші у компанії, які пішли з Росії через санкції, або допомагає їм різною технічною розробкою у військовій сфері
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Коли китайські державні ЗМІ почали працювати на окупованих територіях України та знімати Маріуполь і водночас брали інтерв'ю для китайської найвищої пропаганди у Пушиліна та інших ватажків "ДНР" та "ЛНР", мені здається, сторінка з Китаєм повинна бути повністю перегорнута. Не треба малювати ілюзій щодо Китаю, бо там комунізм, який переродився у більш страшних умовах з диджиталізацією, тобто це тотальний комунізм ", - підкреслив експерт - міжнародник.
Артур Харитонов зауважив, що Китай і зараз вкладає мільярди доларів, аби Росія жила і далі.
"Китай залишається головним спонсором Росії й не розірвав жодної реальної угоди з РФ, він підживлює російську економіку, яка йде на війну проти нашого народу. Тому гратися у позицію, що Китай можна спрямувати кудись – це марно витрачати час. Ми маємо озвучувати, що не задоволені позицією Китаю. Китай публічно говорить про свій нейтралітет, а на справі вкладає гроші у компанії, які пішли з Росії через санкції, або допомагає їм різною технічною розробкою у військовій сфері. Зараз є як мінімум шість китайських фірм, які потрапили під санкції міністерства фінансів США, у тому числі за допомогу російській військовій техніці. І це дуже кричущі речі", - пояснив Харитонов.
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