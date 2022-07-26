Про це повідомило американське фінансове видання Finance.Yahoo.

Шанхайська авіаційна корпорація Китаю та Об’єднана авіабудівна корпорація Росії розробляють реактивний лайнер CR929-600. Проєкт коштує 50 мільярдів доларів і його почали у 2017 році. Планувалося, що літак стане конкурентом Boeing та Airbus. Очікується, що він зможе перевозити 280 пасажирів, а перший політ можливий вже у 2023 році. Але між РФ та Китаєм виникає все більше розбіжностей.

КНР відмовляється від використання російських технологій при створенні лайнера CR929-600. Для цього Пекін запрошує до проєкту західних виробників. Зокрема Китай пропонує використовувати німецькі та американські візки шасі замість російських. РФ наполягає на своїх напрацюваннях, хоча вони мають гірші показники безпеки.

До розробки двигуна Китай хоче залучити Rolls-Royce та General Electric, хоча РФ планувала взяти участь у цій частині проєкту. Зазначимо, що General Electric зупинила роботу на російському ринку ще 9 березня, а Rolls-Royce — постачання автомобілів. Крім того, через брак фінансування Росія відстає від плану роботи над планером.

У Москві сприймають прагнення Китаю як "білий прапор" у бік Заходу на тлі санкцій, введених після вторгнення в Україну. У Пекіні ж пояснюють ситуацію тим, що широкофюзеляжний літак призначений для польотів в США та Європу, тому краще відповідати західним стандартам льотної придатності та обирати там деякі ключові компоненти.

Джерела видання зазначили, що РФ розуміє, що буде дуже складно відбити клієнтів у Boeing і Airbus за межами Китаю. Тому для Москви проєкт втрачає економічний сенс, що потенційно може призвести до виходу з нього. Ексвіцепрем’єр Юрій Борисов визнавав, що з Китаєм проєкт "йде в принципі не в тому руслі, яке нас влаштовує". Китай стає менше зацікавленим у послугах РФ.

"Наша участь все зменшується і зменшується", – констатував Борисов і додав: "Я не хочу прогнозувати майбутнє цього проєкту – виходитимемо ми з нього, чи ні".

Інше джерело зазначило, що Китай не хоче ділити з РФ прибуток на ключовому китайському ринку. Натомість вони запропонували розділити прибуток з рештою світу, причому Росія отримала частку обсягом 70%. Проте, ймовірно, китайський ринок буде набагато прибутковішим, ніж будь-де іще, а це означає, що Росія потенційно матиме набагато менше вигоди від цього підприємства.

Науковий співробітник Китайського фонду міжнародних і стратегічних досліджень у Пекіні Ігл Інь зазначав, що Китай намагається покращити відносини із Заходом на тлі наслідків вторгнення Росії в Україну. Навіть попри те, що КНР та США мають тривалі розбіжності. За його словами, з країнами Європи "може бути легше мати справу", бо ЄС зіткнувся зі спільною політичною кризою на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, Китай припинив фінансувати проєкт "Один пояс – один шлях", де співпрацювали з Росією від 2013 року.

Також РФ заявила про вихід із Міжнародної космічної станції після 2024 року, чинний очільник Роскосомосу пояснив це "підняттям планки", колишній – санкціями

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