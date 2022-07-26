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Головна Економіка РФ заявила про вихід із Міжнародної космічної станції після 2024 року, чинний очільник Роскосомосу пояснив це "підняттям планки", колишній – санкціями

РФ заявила про вихід із Міжнародної космічної станції після 2024 року, чинний очільник Роскосомосу пояснив це "підняттям планки", колишній – санкціями

26 липня, 2022 вiвторок
18:47
Економіка МКС

Росія вийде з проекту МКС після 2024 року: в Роскосмосі причиною називають створення власної пілотованої станції, хоч попередньо у корпорації нарікали лише на санкції

Про вихід з проєкту заявив глава "Роскосмосу" Юрій Борисов на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує Интерфакс.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято. Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію ", - сказав Борисов

За його словами, створення Російської орбітальної службової станції (РОСС) стане основним пріоритетом діяльності Роскосмосу в пілотованій космонавтиці.

За словами Борисова, космічна галузь перебуває у непростій ситуації. "Бачу своє основне завдання разом зі своїми колегами - не впустити, а підняти планку, і насамперед забезпечити російську економіку необхідними космічними послугами. А це й навігація, це зв'язок, передача даних, метео-, геодезичної інформації та інше", - сказав він.

У червні Дмитро Рогозін, який на той момент обіймав посаду голови Роскосмосу, заявляв, що поновлення переговорів про продовження роботи МКС після 2024 року можливе лише за умови скасування американських санкцій проти космічної галузі Росії.

"Вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по Міжнародній космічній станції та іншим спільним проектам можливе лише за повного та беззастережного скасування незаконних санкцій", - зазначив глава Роскосмосу.

Раніше у держкорпорації повідомили про отримання листів від NASA, ESA та Канадського космічного агентства з відповіддю на пропозицію про зняття санкцій із підприємств російської космічної галузі. Як зазначалося у листах, США та Канада вважають своїм пріоритетом продовження безпечної роботи МКС. Глава NASA Білл Нельсон зазначив, що існуючі американські санкції не впливають на роботу станції.

Після початку російської військової операції в Україні багато країн запровадили щодо Росії масштабні санкції. 1 березня у прес-службі Роскосмосу Інтерфаксу повідомили, що продовження угоди про експлуатацію МКС в умовах санкцій викликає скептицизм.

  • Відзначимо, що американські експерти також підрахували вплив санкцій на енергетичний ринок Росії: Європа залежна від імпорту енергоносіїв з Росії лише на 46%, а Росія від експорту у Європу – аж на 83%. Відтак РФ і втрачає від санкцій значно більше за європейців.

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Росія
космос
санкції проти Росії
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