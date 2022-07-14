Китай планує скасувати заборону на імпорт вугілля з Австралії, – Bloomberg
Китай розглядає можливість скасування заборони на імпорт австралійського вугілля, щоб уникнути перебоїв із електропостачанням
Про це повідомляє видання Bloomberg.
У Пекіні пропонують скасувати майже 2-річну заборону на австралійське вугілля для запобігання енергетичної кризи, яку можуть викликати санкції ЄС проти Росії. Країна побоюється можливої конкуренції від Заходу за вугілля з боку своїх основних постачальників, зокрема Індонезії.
Як зазначають джерела видання, офіційні особи прагнуть збільшити поставки палива, щоб уникнути повторення минулорічних перебоїв з електропостачанням.
"У Австралії є можливість наростити позитивну енергію та створити сприятливі умови для здорового та стабільного розвитку торговельних відносин між Китаєм та Австралією", – пояснює речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
- Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Китайська Народна Республіка імовірніше обʼєднається з країнами Заходу, ніж із країною-агресоркою Російською Федерацією.
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