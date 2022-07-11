Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Економічні проєкти, геоекономічні взаємини Китаю з Заходом набагато глибші й тісніші, ніж будь-які інші економічні проєкти Російської Федерації з Піднебесною. Китай має більше можливостей для спільної гри з Заходом, ніж із Росією в геоекономічних відносинах, у побудові нового економічного світопорядку", - зазначив Кулик.

Політичний експерт додав, що в разі різкого занепаду або піднесення Російської Федерації, Китайська Народна Республіка зблизиться з країнами Заходу.

"Я не виключаю, що в певний момент, Росія перестане цікавити Китай настільки, що виступить ресурсною базою для Піднебесної, з якою можна вести перемовини з позиції сили. Якщо виникне така ситуація: криза політичного режиму, дестабілізаційні процеси, втрата позицій в Центральній Азії, або ж навпаки, РФ настільки посилиться, що стане загрозою для КНР в цьому регіоні, - тоді виникає вікно можливостей для більш тісної взаємодії Заходу з Китаєм. У такому випадку Росія стає опонентом такої взаємодії", - зауважив Віталій Кулик.

9 липня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу в 2022 році зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Того ж дня дипломат Валерій Чалий заявив, що ми повинні переломити сприйняття Китаю, що на території України проходить протистояння США - Росія.

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