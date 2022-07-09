Ми повинні переломити сприйняття Китаю, що на території України проходить протистояння США - Росія, - дипломат Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий заявив, що нам потрібно переломити сприйняття Китаю, що на території України проходить протистояння Сполучені Штати Америки - Російська Федерація
Дипломат поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Ми маємо переломити сприйняття Китаю, що на території України проходить протистояння США - Росія. Ми показали тут свою роль і свої можливості. Наразі нам не вдасться зробити Піднебесну своїм прибічником, але в стратегічній перспективі ми маємо серйозний виклик, адже для Заходу - США, НАТО - Китай є стратегічним викликом", - зазначив Чалий.
Дипломат додав, що Китай буде проявляти інтерес до України.
"Китай не все зрозумів щодо українців. Зараз вони будуть ще більше зацікавлені в тому, аби дізнатися, що ж ми за нація така і яким чином в руках українських артилеристів працює як радянське озброєння, так і сучасне, західне", - зауважив Валерій Чалий.
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