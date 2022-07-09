Дипломат поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Ми маємо переломити сприйняття Китаю, що на території України проходить протистояння США - Росія. Ми показали тут свою роль і свої можливості. Наразі нам не вдасться зробити Піднебесну своїм прибічником, але в стратегічній перспективі ми маємо серйозний виклик, адже для Заходу - США, НАТО - Китай є стратегічним викликом", - зазначив Чалий.

Дипломат додав, що Китай буде проявляти інтерес до України.

"Китай не все зрозумів щодо українців. Зараз вони будуть ще більше зацікавлені в тому, аби дізнатися, що ж ми за нація така і яким чином в руках українських артилеристів працює як радянське озброєння, так і сучасне, західне", - зауважив Валерій Чалий.

5 липня стало відомо, що Іран, Росія та Китай готуються провести серію великих військових навчань у Латинській Америці, демонструючи силу, щоб показати, як їх війська можуть досягти Сполучених Штатів.

Очільники MI5 і ФБР у своєму першому спільному виступі у середу, 6 липня, попередили про зростальну довгострокову загрозу Китаю для інтересів Британії та США.

9 липня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу в 2022 році зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

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