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Головна Наука Китай представив супутник для дослідження Сонця, його планують запустити уже цьогоріч

Китай представив супутник для дослідження Сонця, його планують запустити уже цьогоріч

29 вересня, 2021 середа
14:30

Шанхайська академія з технології космічних польотів (SAST) представила модель супутника для дослідження Сонця

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

За даними SAST, основним навантаженням на супутнику стане сонячний візуалізуючий H-альфа-спектрометр, який буде отримувати зображення Сонця. Це допоможе дослідникам спостерігати за змінами на Сонці під час спалахів. Зокрема, за змінами його температури і швидкості.

Конструкція супутника передбачає розділення відсіку платформи і відсіку корисного навантаження, що забезпечує точність наведення і стабільність навантаження.

Влада Китаю планує запустити супутник для дослідження Сонця в цьому році.

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Китай
Сонце
освоєння космосу
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