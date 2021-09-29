Китай представив супутник для дослідження Сонця, його планують запустити уже цьогоріч
Шанхайська академія з технології космічних польотів (SAST) представила модель супутника для дослідження Сонця
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
За даними SAST, основним навантаженням на супутнику стане сонячний візуалізуючий H-альфа-спектрометр, який буде отримувати зображення Сонця. Це допоможе дослідникам спостерігати за змінами на Сонці під час спалахів. Зокрема, за змінами його температури і швидкості.
Конструкція супутника передбачає розділення відсіку платформи і відсіку корисного навантаження, що забезпечує точність наведення і стабільність навантаження.
Влада Китаю планує запустити супутник для дослідження Сонця в цьому році.
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