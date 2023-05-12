Китай скористається поразкою Росії у війні, - Боррель
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що Китай скористається геополітичними перевагами поразки Росії у війні проти України
Про це пише Financial Times із посиланням на приватний лист Борреля до міністрів МЗС країн ЄС.
У документі, до якого отримало доступ видання, Боррель закликав країн-учасниць ЄС знайти послідовну стратегію щодо Китаю, яка відповідає як зростанню націоналізму Пекіна, так і посиленню конкуренції між США та Китаєм.
"Китайське питання набагато складніше, ніж питання Росії. Амбіції Китаю явно спрямовані на створення нового світового порядку з Китаєм у центрі. Поразка Росії в Україні не зірве траєкторію Китаю. Китай зможе дістати з цього геополітичну перевагу", - написав Боррель.
У листі Боррель також наголосив на готовності блоку "серйозно взаємодіяти" з Пекіном з приводу війни в Україні, попри його риторичну підтримку Москви. Він сказав, що ЄС вітає всі щирі позитивні кроки від Китаю, спрямовані на пошук рішення.
- Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що Пекін залишається важливим партнером Брюсселя, але вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.
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