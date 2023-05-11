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Війна з Росією: хроніка
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Китай уже не може бути посередником у війні в Україні через "проросійську нейтральність", - Боррель

11 травня, 2023 четвер
22:58
Війна з Росією Жозеп Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що Пекін залишається важливим партнером Брюсселя, але вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні

Про це Боррель заявив під час дискусії в межах Європейського саміту з безпеки й оборони, пише Укрінформ.

Топ-дипломат Євросоюзу зазначив, що Китай є для ЄС водночас важливим торговельним партнером і конкурентом в економіці та противником у цінностях.

"Питання не в тому, щоб зупинити Китай у цьому перетворенні, але в тому, як переконати Китай конструктивно використовувати свою потужність, у відповідності до міжнародного права", – зазначив Боррель.

Підкреслюючи важливу роль Китаю у світі, він підкреслив: хоча Пекін має великий вплив на Москву й може допомогти зупинити агресію, той уже втратив можливість відігравати роль посередника, бо його "нейтральність" мала радше проросійську спрямованість.

"Так, Китай підтримує Росію, але поки що він не надавав Росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути Росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там (у Росії – ред.) відбувається", – вважає Боррель.

  • Нагадаємо, очільники МЗС Німеччини та Франції вимагають від Китаю визначитись щодо війни в Україні та вплинути на РФ.

Китай
Жозеп Боррель
переговори з РФ
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