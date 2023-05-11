Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Китай стає системним суперником на світовій арені, і закликала Пекін однозначно назвати Росію агресором через вторгнення в Україну, пише ABC News.

Анналена Бербок висловилася за зниження економічної залежності від КНР і сказала, що Німеччина готова співпрацювати з Китаєм у всіх можливих областях, але повинна бути обережною, щоб не підірвати свою безпеку.

Вона наголосила, що Європа у відносинах з Китаєм зобов'язана всіляко знижувати ризики, пов'язані з безпекою та обмеженнями свободи.

Своєю чергою Франція закликала Китай чинити тиск на Росію і привести до тями російське керівництво, сказала міністр закордонних справ Катрін Колона на засіданні уряду, пише The Guardian.

Катрін Колона сказала, що Китай має змусити Росію "повернутися до миру", використовуючи свої відносини з РФ, Пекін може пояснити Москві, що вона опинилася в безвиході, і підштовхнути взятися за розум.