Очільниця МЗС Німеччини Бербок 13 квітня відвідає Китай

Про це повідомив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише пресслужба відомства.

Міністр їде на запрошення міністра закордонних справ Китаю Цінь.

За словами Вана, візит приурочений до шостого китайсько-німецького стратегічного діалогу в галузі дипломатії та безпеки.

Раніше Бербок неодноразово критикувала зовнішньополітичні дії Китаю. Наприклад, у березні цього року глава МЗС ФРН розкритикувала мирний план Китаю щодо врегулювання збройного конфлікту Росії з Україною, назвавши його "позиційним документом, в якому не було названо агресора та жертви".

Відзначимо, що сьогодні, 12 квітня, у Китай прибув президент Бразилії Лула да Сілва.