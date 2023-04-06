Про це повідомляє CCTV.

Візит триватиме до 7 квітня.

Два європейські лідери зустрінуться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони обговорять ситуацію довкола України.

Востаннє лідери Франції та Китаю зустрічалися на полях саміту G20 у листопаді 2022 року.

Лідери країн ЄС сподіваються, що Сі може вплинути на Росію для припинення війни, яку вона веде проти України.