Президент Франція та голова Єврокомісії прибули до Китаю: говоритимуть про Україну
Емманюель Макрон та Урсула фон дер Ляйєн прибули у Китай, де на зустрічі з Сі Цзіньпіном говоритимуть, зокрема, і про Україну
Про це повідомляє CCTV.
Візит триватиме до 7 квітня.
Два європейські лідери зустрінуться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони обговорять ситуацію довкола України.
Востаннє лідери Франції та Китаю зустрічалися на полях саміту G20 у листопаді 2022 року.
Лідери країн ЄС сподіваються, що Сі може вплинути на Росію для припинення війни, яку вона веде проти України.
- Нагадаємо, 31 березня, Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. У квітні, за даними ЗМІ, до КНР приїде голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.
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